台風15号は午前9時ごろ、和歌山県北部に再上陸しました。広い範囲で線状降水帯が発生するおそれがあり、気象庁が警戒を呼びかけています。名古屋駅から中継です。名古屋駅前です。雨は強くなったり弱くなったりを繰り返しています。風はほとんどありません。名古屋市では洪水警報が出されています。先ほど、和歌山県北部に再上陸した台風15号は、現在、紀伊半島を東に進んでいます。東海地方は台風接近前から大雨になっていて、道