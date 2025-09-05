ゴールデン進出！ バスを乗り継ぎ「鬼ごっこ」 太川陽介がずっと“鬼” 捕まったら即アウト ©テレビ東京テレ東では、９月７日（日）夜 6 時 30 分から「路線バスで鬼ごっこ！～バス旅マスター太川から逃げ切れ～」を放送します。太川陽介のバス旅新機軸が第２弾にしてゴールデンに進出。太川がずっと鬼、鬼に捕まったら即アウトのバスを乗り継ぎながらの「鬼ごっこ」。