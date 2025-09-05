メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」(24,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月5日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「ART WORKS MONSTERS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール」(24,20