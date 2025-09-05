歌手の氷川きよしが４日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥ渋谷で全国ツアー「ＫＩＹＯＳＨＩＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．ＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２５〜ＫＩＩＮＡ’ＳＬＡＮＤ〜」の東京公演を開催。話題の新曲「白睡蓮」を披露した。デビュー２６年目のツアーで５月に埼玉・ウェスタ川越でスタート。「ＫＩＩＮＡ‘ＳＬＡＮＤ」と名付け、演歌、ポップス、ロックとジャンルを問わず歌いたい歌、見せたい世界を作