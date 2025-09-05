4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた田尾安志氏は、巨人・キャベッジについて言及した。この日はベンチスタートとなったキャベッジは代打で出場すると、吉村貢司郎からライトへ二塁打を放った。田尾氏は「キャベッジは少々ダメでも使い切ればいいんですよね」と話し、「走塁でミスがあったとか、色々全力疾走しなかったとかありますけど、良いところもありますからね。長打力