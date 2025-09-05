ドジャース・大谷翔平投手（３１）が?キング?を死守だ。ＭＬＢ公式サイトが３日（日本時間４日）に発表した「打者パワーランキング」で前回（８月２１日＝同２２日）に続いて１位に輝いた。同サイトは大谷を「８月終盤はややスランプ気味（直近１５試合でＯＰＳ．６８３）だったが、９月をドカンと派手に始めた」と紹介。２日（同３日）のパイレーツ戦で２本の二塁打に加え、打球速度１２０マイル（約１９３キロ）の豪快な一発