JALUXと、JR東海リテイリング・プラスは、9月9日から29日の期間限定で羽田空港・成田空港の「JAL PLAZA」や東海道新幹線沿線駅の「PLUSTA」等で「"そら"と"りく"の日本の旅フェア」を開催。今回は、そらとりくのグミを紹介します！ "そら"と"りく"の日本の旅フェア「そらとりくのグミ」 開催期間：9月9日(火)〜9月29日(月)価格：270円(税込)