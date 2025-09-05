☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝柳、巨人＝山崎巨人はチームトップの１０勝を挙げる山崎が５日の中日戦（バンテリンＤ）で先発する。山崎は今季ここまで２０登板１０勝３敗。２３、２４年に続いて１０勝となっており、あと１勝で自身のシーズン最多勝利となる。山崎のセ・リーグ本拠別勝敗は以下の通り。球場勝―敗東京Ｄ１６―８横浜５―１甲子園１―３バン