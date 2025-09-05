テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、大阪市の駐車禁止の道路で路上駐車をする数十台のトラックが問題となっていることを報じた。番組では今年６月に、多い時には１キロにわたって４０台ものトラックが数珠つなぎになっている大阪市鶴見区の駐車禁止の道路を取材。さらに、今年４月に警察が路上駐車を摘発しドライバーから反則切符「１万２０００円」を徴収するＶＴＲを放送した。路上駐