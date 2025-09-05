オリックス・森友哉捕手（３０）が、８日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で１軍に復帰する可能性が４日、高くなった。右太もも裏の筋損傷から８月２９日のウエスタン・リーグ中日戦（ほっと神戸）で５５日ぶりに実戦復帰し、５試合の出場で本塁打も記録した。この日のくふうハヤテ戦（杉本商事ＢＳ）は欠場したが、捕手としての感覚も取り戻している。５日のソフトバンク戦（タマスタ筑後）に同行する予定で、慎重にステップを踏む。