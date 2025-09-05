元フィギュアスケート選手で、現在はタレントとして活躍中の浅田舞（３７）が「イメチェン」した。４日までに「美しいと感じる時間を過ごせることを、心から幸せに感じます。この日もまた、心に刻まれる特別なひとときとなりました！」とインスタグラムにつづり、ファッションイベントでのオフショットを投稿した。妹で元フィギュア世界女王の浅田真央とともに、現役時代から髪を上げてきれいな額を見せていることが多かった