今回ご紹介するのは、人気作品のキャラクターがデザインされた可愛い収納ボックス。日用品や食品、タオルなどがたっぷり入る大容量サイズで使い勝手抜群です！持ち手も付いていて、スッと引き出して取り出せるのもポイント。カラーボックスにすっぽり入るので、お部屋がすっきり片付きますよ◎500円だけど買って大正解♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタッカブル収納ボックス、カラーボックス対応（ふしぎの国の