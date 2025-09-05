お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀（36）が4日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。見ず知らずの一般男性から来るメッセージに困惑していることを明かした。「LINEみたいなDM（ダイレクトメッセージ）が来る」と明かした稲田。毎日「おはよう」「おやすみ」などと、たわいのないメッセージが「普通の一般のおじさん」から来るという。「めっちゃ腹立つんですよ、毎日。でも来な