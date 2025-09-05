歌手・坂本冬美（58）、俳優の一路真輝（60）、中村梅雀（69）がこのほど、大阪・新歌舞伎座『坂本冬美特別公演』（10月10日〜31日）に向けて意気込みを語った。【別カット】坂本冬美＆一路真輝＆中村梅雀がポージング大阪・関西万博で盛り上がる大阪で、坂本が、宝塚歌劇団出身の一路、ベーシストでもある中村ら豪華共演陣と1ヶ月間にわたる“プレミアム”なステージを実施する。坂本は「単独公演で、演歌歌手の私の舞台とは