山形支局長吉岡毅山形市には、蔵造りの建物が所々に残っている。目抜き通りのかつての羽州街道沿いにある観光複合施設「山形まるごと館紅の蔵」もその一つで、もとは紅花商人の蔵屋敷だ。今年４月にリニューアルされ、同時に開店した「そば処(どころ)三百坊紅の蔵店」を訪ねた。天ぷらには蜂蜜漬け梅干し…残暑疲れにもってこい靴を脱いで店に上がり、母屋の座敷へ。調度品などが飾られた１９０１年（明治３４年）建造の