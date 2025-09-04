とちぎテレビ クマの出没が相次ぎ、人が襲われてけがをするなどの被害が発生している、那須塩原市の中学校で４日、クマの専門家による講演会が開かれ、生徒たちはクマから身を守るための知識を学びました。 那須塩原市の東那須野中学校で、クマの専門家による講演会が開かれ、全校生徒や保護者など合わせておよそ３４０人が出席しました。 クマの行動や人との関わりについて研究を重ねている専門家は、「クマ出没から子ど