5日の東京証券取引所で、日経平均株価は約400円値上がりして取引が始まりました。【映像】日経平均株価 一時600円超値上がり市場関係者は、4日のニューヨーク市場で主要な株価3指数がそろって上昇したことに加え、日本時間の5日朝、トランプ大統領が「相互関税」の税率と自動車関税の引き下げに関する大統領令にサインしたことも好材料とみています。一方で5日夜、アメリカの経済動向を把握するうえで重要な経済指標である8