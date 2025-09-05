ダイソーで大人気の「ギョロ目シリーズ」に新作が仲間入り！今回は『ギョロ目チャームポーチ』を紹介します。高さのあるアイテムを収納しやすい縦長シルエット。ドロストタイプなので紐をキュッと締めると、寝袋やフードを被ったように見えて可愛いですよ♡小物入れだけでなく推し活ポーチにも。これは争奪戦になりそう…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギョロ目チャームポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：