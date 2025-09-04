とちぎテレビ 台風１５号は５日の夜遅くに栃木県に最も接近する見込みです。警報級の大雨となる可能性もあり、宇都宮地方気象台は大雨による土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。 台風１５号は、４日午後７時の時点で宮崎市の東北東のおよそ４０キロの位置にあって、１時間に２０キロの速さで北北東に進んでいます。 台風１５号の接近を受けて、宇都宮地方気象台は県内の自治体や報道機関向けに説明会を開き