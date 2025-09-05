7月の労働者の実質賃金が前の年の同じ月と比べて0.5％増え、7カ月ぶりのプラスとなりました。厚労省は「夏のボーナスが増えたことが大きな要因」だとしています。【映像】7月の実質賃金 7カ月ぶりの前年比プラス0.5％厚生労働省によりますと、7月に労働者が受け取った基本給や残業代などをあわせた「現金給与」の総額は平均41万9668円で、前の年の同じ月と比べて4.1％増え、43カ月連続でプラスとなりました。また、物価の影