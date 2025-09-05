気象台は、午前9時54分に、大雨警報（土砂災害）を浜松市南部、下田市、南伊豆町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】浜松市南部、下田市、南伊豆町に発表 5日09:54時点伊豆、西部では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報【発表】・土砂災害5日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピ