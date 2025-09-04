とちぎテレビ ３５年ぶり２度目の夏の甲子園に出場した青藍泰斗の選手や学校関係者が４日、栃木県庁を訪れ福田富一知事に結果を報告しました。 福田知事の元を訪れたのは青藍泰斗高校の永井治寿理事長と野球部の佐川秀真キャプテンなど選手と学校関係者６人です。 青藍泰斗は初戦となる１回戦、佐賀県代表の佐賀北と対戦し、延長タイブレークにまでもつれ込む激戦の末、惜しくも敗れ、夏の甲子園初勝利はなりません