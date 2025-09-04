とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは４日、週末から始まるプレシーズンゲームに向けて練習を公開しました。 宇都宮市の日環アリーナ栃木で行われた練習には比江島慎選手やＤ．Ｊ．ニュービル選手など１４選手が参加しました。選手らはウォーミングアップを行った後ドライブからのシュートやスリーポイントシュートを織り混ぜた練習メニュー