ダイソーの食品売り場で、韓国の麺料理「チョル麺」を手軽に食べられる本格ソースを見つけました。ゆでた韓国麺やうどん、そうめんなどに和えて、トッピングを乗せるだけでとても簡単！甘酸っぱさとじわじわくる辛みで、箸が止まらない美味しさです♡手軽に作れるので、お疲れ気味な日の時短メニューにもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チョル麺ソース価格：￥108（税込）内容量：50g販売ショップ