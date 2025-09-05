「9月5日」。今日は何の日でしょう？答えは「球根で求婚記念日」！女性から男性に想いを伝えるバレンタインとは逆に、男性から女性にプロポーズするきっかけとして球根「きゅう（9）こ（5）ん」と求婚「きゅう（9）こ（5）ん」を掛けて制定されました。プロポーズにぴったりの花言葉を持った「球根」をご紹介します。プロポーズの歴史男性から女性へプロポーズをするきっかけとして、球根「きゅう（9）こ（5）ん」をプレゼントしな