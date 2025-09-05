大雨の影響で、JRの一部の列車に運休などが発生しています。JR東日本秋田支社によりますと、午前9時5分現在、大雨の影響で羽越線は、新屋駅から羽後本荘駅の間で運転を見合わせています。これまでに特急と普通列車10本が、運休または区間運休となっています。このほか、奥羽線は、2本が運休、3本に最大1時間20分あまりの遅れが出ています。