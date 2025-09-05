スマホやタブレットを立てかけるスタンド。その傍らでケーブルがだらんと伸びたままだと机の上で散らかって見える…そんなプチストレスを解消してくれるアイテムがセリアに売っていました！スタンドと収納がひとつになった気の利くアイテムで、デスク周りをすっきり整えたい人にぴったりのスタンドです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モバイルデバイススタンド 収納付価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアケーブル