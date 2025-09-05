今、新作映画の一般鑑賞料金はいくらなのか、あなたは知っているだろうか。長らく1800円だったが、2019年に1900円、2023年に2000円になり、この9月1日からは一部シネコンで2200円に値上がりした。「国宝」「鬼滅の刃」の大ヒットで邦画が好調な今年だが、映画好き以外で「今年のアカデミー作品賞受賞作を観た」 という人は少ないはずだ。今、若年層を中心に、日本で「映画を観る人」の行動が大きく変わりつつある。（ライター、編