◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５点を追う８回２死で迎えた第４打席は３番手の変則左腕シスク相手に二飛に倒れた。パイレーツの先発はＰ・スキーンズ投手（２３）だった。２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補に挙がっており、今季はこの日まで９勝