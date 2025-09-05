6月11日の楽天戦で通算500試合登板を達成した中日・祖父江＝楽天モバイルパーク中日で2020年に最優秀中継ぎのタイトルに輝いた祖父江大輔投手（38）が今季限りで現役を引退することが5日、関係者への取材で分かった。本人から球団へ申し出があった。近く記者会見する。12年目の今季、6月に通算500試合登板を達成。ただ18試合で防御率4.58と振るわず、8月5日を最後に1軍から遠ざかっていた。名古屋市出身。愛知高から愛知大、