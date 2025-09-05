きつねめん鶴岡市に伝わるキツネのお面をかたどった郷土菓子。材料は黒糖と白糖、小豆粉のみとシンプルで、コクのある甘さが特徴だ。小豆粉に黒糖・白糖加えて製造由来は江戸後期の「天保義民事件」騒動にある。庄内藩主が越後長岡藩（新潟）への国替えを命じられたが、藩主を慕う農民らが大反対。ついに幕府は国替えを見送った。念願通じて藩主が「お居成り」になったことを祝い、「稲荷」にちなむキツネの菓子が作られるよう