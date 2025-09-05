（ＣＮＮ）トランプ米大統領は４日、記者団に対し、ロシアのプーチン大統領と近いうちに協議する予定であると明かし、ウクライナ戦争終結について「非常に良い対話を行っている」と語った。ホワイトハウス当局者によると、トランプ氏は同日、ウクライナのゼレンスキー大統領をはじめとする各国首脳と協議し、ウクライナ戦争終結に向けて欧州はロシア産原油の購入を停止し、中国に経済的圧力をかけなければならないと呼びかけた。ト