「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神が終盤に追い上げられるも逃げ切って優勝へのマジックを４とした。大量７点リードの展開から追い上げられた中、チームの危機を救ったのが中野拓夢内野手だった。八回、犠飛で２点差に迫られなおも２死一、二塁のピンチ。板山が放った打球は痛烈に一、二塁間を襲った。一瞬、抜けたかと思われたが二塁・中野が横っ跳びでキャッチ。素早く一塁へ送ってアウトにした。敵地の