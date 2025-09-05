タレントのバカリズムが５日、Ｘを更新。自身が脚本を手がけた日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」のマンホールが富士河口湖町にできることに「楽しみ」と喜んだ。バカリズムは「富士河口湖町にホットスポットのマンホールができるそうです。この秋、精進湖に設置予定とのこと」と紹介し「楽しみ！」と喜んだ。「ホットスポット」は今年１月から３月に日本テレビ系で放送。宇宙人が勤務するビジネスホテルを舞台に、同僚が