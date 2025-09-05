未明に高知県に上陸した台風15号は、先ほど午前9時頃に和歌山県北部に再上陸しました。午後は東海や関東で線状降水帯が発生する恐れがあります。台風15号 和歌山北部に再上陸 東海・関東で線状降水帯発生の恐れ台風15号は、午前9時頃に和歌山県北部に再び上陸し、紀伊半島を横断しています。このあと5日夜にかけては東海や関東に最接近する見込みで、夜遅くに東の海上へ離れる予想です。東海では夕方にかけて、関東では5日夜