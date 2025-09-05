GYDAの2025 AUTUMN COLLECTIONが公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開されました。今季のモデルは人気インフルエンサーでありモデルとしても注目を集める重川茉弥さん。シーズンテーマ「STUPID IN RICH」を掲げ、女性らしい色気に遊びゴコロをプラスした最新スタイルを提案。トレンド感あふれるファーやレザーなど、この秋の主役級アイテムが勢ぞろいです。 秋らしさを引き立てる大人スタイル