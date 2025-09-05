1980Ç¯Âå¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¿Íµ¤»¨»ï¡Öan an¡×¤ÇÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¹ÃÅÄ±×Ìé»Ò¡Ê¤ß¤ä¤³¡Ë¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ïº£¤â·òºß¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¹ÃÅÄ¤µ¤ó¤Ï8·î20ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó2025Ç¯10·î¹æ¡×¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤À¡ª¡×¤Ë¾åºä¼ùÎ¤¤µ¤ó¡¢¤È¤â¤µ¤«¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤Ë¡¢¥Í