中国の習近平国家主席は9月4日、北京市内の人民大会堂で、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため中国を訪問中の朝鮮労働党総書記・国務委員長の金正恩氏と会談しました。習近平主席は同日、スロバキアのフィツォ首相、コンゴ共和国のサスヌゲソ大統領ともそれぞれ会談を行いました。（提供/CRI）