リバプールは現地９月４日、マンチェスター・シティから日本女子代表DF清水梨紗を１年間の期限付き移籍で獲得したと発表した。現在29歳の清水は、2022年にウェストハムに加入して２シーズン在籍した後、昨夏にマンチェスター・シティに移籍。しかしパリ五輪で右ひざ前十字靭帯断裂の重傷を負い、昨季は公式戦の出場がなかった。 昨季途中までシティを指揮していたギャレス・テイラー監督が新指揮官に就任したリバプール