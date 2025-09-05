１年ぶりの代表戦。高校生だった時の自分とプロサッカー選手になった自分で置かれた立場も違うし、より結果を残さなければ生き残りは難しい。今季、神戸弘陵学園から湘南に加わった高卒ルーキー、MF石橋瀬凪は久々に日の丸を背負い、新たな挑戦をスタートさせた。９月３日、U-23アジアカップ予選の初戦が行なわれ、ロス五輪世代で臨んでいるU-22日本代表はアフガニスタン代表と対戦。序盤からゴールを重ね、３−０で快勝して好