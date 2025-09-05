元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売／宝島社）のオフショットを公開した。【写真】ベッドで“胸元チラリ”大胆オフショットを披露した松井珠理奈投稿では「9月ですね夏休み明け頑張り過ぎないように」とファンにメッセージを添え、ベッドに横たわり胸元をのぞかせる大胆なカットを披露。さらに「先日たくさん取材していただいた