米国防総省の名称が「戦争省」に変更される見通しとなった/Charles Dharapak/AP/File（ＣＮＮ）米ホワイトハウス高官は、ドナルド・トランプ大統領が５日に国防総省の名称を「戦争省」に変更する大統領令に署名する見通しだと明らかにした。名称の変更についてはトランプ大統領やピート・ヘグセス国防長官が数日前から口にしており、トランプ氏は８月２５日、「我々は国防総省と呼んでいるが、この名称は変更すると思う」と発言。