5日午前9時40分、岩手県と気象台は、大船渡市、陸前高田市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・大船渡市・陸前高田市