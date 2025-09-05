タレント・菊地亜美が５日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。菊地は自身のインスタグラムで「最近の衣装まとめ」と題して書き始め、白地に柄の入ったロングワンピースやスカート部分が広がった黒のワンピースに赤いヒールを合わせたコーデ、リボンがあしらわれたピンク色のセットアップを着た姿をおさめたショットなどを披露。続けて「９月だけどまだまだ暑い日が続きそうですね夏には痩せてる予定だったか