公式上映後、観客からの拍手に応える（前列左から）細田守監督、芦田愛菜さん、岡田将生さん＝4日、イタリア・ベネチア（共同）【ベネチア共同】第82回ベネチア国際映画祭で、細田守監督の新作アニメ「果てしなきスカーレット」が4日（日本時間5日）公式上映され、会場は大きな拍手に包まれた。細田監督は上映前の記者会見で「復讐劇を作りたかった。単なる復讐でなく、同時に『ゆるし』を含んで、今までにない映画を作りたかっ