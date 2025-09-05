気象台は、午前9時33分に、大雨警報（浸水害）を千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・千葉市、木更津市、松戸市、習志野市、君津市に発表 5日09:33時点北西部、南部では、5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千葉市□大雨警報【発表】・土砂災害5日昼過ぎから5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水