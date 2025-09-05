トヨタ自動車がカイ気配スタートで続伸、５日移動平均線を足場に戻り歩調を強めている。４日にトランプ米大統領が、日本との貿易交渉での合意を履行する大統領令に署名を行った。相互関税は既存の税率が１５％以上の品目には上乗せされず、１５％を下回る品目については相互関税と合わせて１５％が適用される。現在は一律１５％を上乗せした関税が賦課されているが、これについては８月７日の発動日にさかのぼって還付され