シグマ光機は続伸。年初来高値を更新した。光通信のグループ会社が４日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、シグマ光機株を５．０１％取得したことが判明した。保有目的は「純投資」としている。報告義務発生日は８月２８日。これを受けて思惑的な買いが入っている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS