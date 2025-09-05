マーケットエンタープライズは３日ぶり反発。４日取引終了後、三井不動産傘下の三井不動産レジデンシャルと業務提携したと発表した。三井不動産レジデンシャルが供給する分譲マンションの入居者を対象に出張買取サービスを提供する。これまで出張買取イベントをテスト的に実施したことがある東京都と神奈川県に加え、９月上旬には関西の一部のエリアから先行してサービスを開始していく。これが材料視さ