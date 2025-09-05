グリーンエナジー＆カンパニーが続伸している。４日の取引終了後、イーレックスと、宮崎県串間市における系統用蓄電池施設の工事に関する受注契約を締結したと発表しており、これが好材料視されている。出力２メガワット、蓄電容量８メガワット時規模の蓄電所開発を進める予定で、２６年度第２四半期の運転開始を計画している。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。 （注）タイトル末尾の